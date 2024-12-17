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фото: поліція
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ДТП сталася 16 грудня неподалік села Майдан Бобрик Хмільницького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водійка авто Daewoo, не впоравшись з керуванням, виїхала зустрічну смугу, де зіткнулася з авто ГАЗ.

Внаслідок ДТП 45-річна водійка Daewoo та її 48-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані.

Автомобілі помістили на арештмайданчик. Водіїв перевірили – тверезі.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 15 грудня на Волині квадроцикл в’їхав у дерево. Від отриманих травм 29-річний водій загинув.

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