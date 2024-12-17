На блокпосту в Одеській області зіткнулися два авто: четверо постраждалих

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ДТП сталася у вівторок, 17 грудня, близько пʼятої ранку на Старокиївській дорозі в Одеському районі. Серед постраждалих – військовослужбовець

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомляється, що 51-річний одій легковика Ford зіткнувся на блокпосту з авто Honda під керуванням 21-річного водія, коли останній зупинився попереду для пред’явлення документів військовослужбовцю Нацгвардії. Від удару Ford відкинуло в бік, в результаті чого він наїхав на гвардійця.

Травми отримали водії обох авто, 27-річний пасажир Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні.

Зазначається, що водій Ford мав ознаки алкогольного сп’яніння. В нього та водія Honda взяли зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікуються згодом.

Відкрито кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини події, триває розслідування.

Нагадаємо, ввечері 15 грудня на Миколаївщині в ДТП загинули дві людини, серед постраждалих – дитина.