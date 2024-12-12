Окупанти обстріляли з РСЗВ село на Харківщині: зруйнований навчальний заклад
Вчора вдень, 11 грудня, російська армія завдала удару з реактивної системи залпового вогню по селу Кутьківка Куп'янського району
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За наявною інформацією, окупанти вдарили по Кутьківці Дворічанської громади близько 16:45.
"Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано будівлю навчального закладу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок удару по Златополю на Харківщині зросла до 17.
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