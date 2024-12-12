Росіяни вдарили дронами по магазинах у Херсоні та Козацькому: загинули 2 людини
Сьогодні вранці, 12 грудня, окупаційні війська РФ атакували безпілотником магазин у Херсоні. Вчора загарбники вдарили по селищу Козацьке Бериславського району. Є загиблі та поранений
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, близько 06:00 окупанти атакували дроном територію магазину в Дніпровському районі Херсона.
"Унаслідок скидання вибухівки загинув 67-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.
Ввечері 11 грудня, близько 20:00, через аналогічну атаку дрона у Козацькому загинула 50-річна жінка. До лікарні з пораненнями госпіталізували 55-річного чоловіка.
За фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, протягом 11 грудня російські війська атакували 29 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів шестеро цивільних дістали поранення.