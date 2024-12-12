Оккупанты обстреляли из РСЗО село на Харьковщине: разрушено учебное заведение
Вчера днем, 11 декабря, российская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня по селу Кутьковка Купянского района
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По имеющейся информации, оккупанты ударили по Кутьковке Дворичанской общины около 16:45.
"В результате обстрела из РСЗО разрушено здание учебного заведения", – говорится в сообщении.
Напомним, количество пострадавших в результате удара по Златополю в Харьковской области возросло до 17.
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