На Миколаївщині невідомий кинув гранату у двір приватного будинку: поліція проводить розслідування
Подія сталась 4 грудня приблизно о 22:30 у Коблевому на Миколаївщині. На щастя, постраждалих немає
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Невідома особа кинула на подвір’я будинку 51-річної жінки гранату. Вона вибухнула між будинком та автомобілем, внаслідок чого легковик пошкодився.
З місця події поліцейські вилучили пластикову пляшку із залишками пального і складові та уламки, за попередніми висновками вибухотехніків – гранати Ф-1, які направили на експертне дослідження.
За даним факто відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини злочину та осіб, причетних до його вчинення.
Нагадаємо, 29 листопада на Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату. Загинули три людини.