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Подія сталась 4 грудня приблизно о 22:30 у Коблевому на Миколаївщині. На щастя, постраждалих немає

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Невідома особа кинула на подвір’я будинку 51-річної жінки гранату. Вона вибухнула між будинком та автомобілем, внаслідок чого легковик пошкодився.

З місця події поліцейські вилучили пластикову пляшку із залишками пального і складові та уламки, за попередніми висновками вибухотехніків – гранати Ф-1, які направили на експертне дослідження.

За даним факто відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Нагадаємо, 29 листопада на Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату. Загинули три людини.