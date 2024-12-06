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06 грудня 2024, 19:02

У Харкові чоловік приніс у ТЦК куплену біля метро "довідку про непридатність": як його покарав суд

06 грудня 2024, 19:02
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фото: depositphotos/daks1984
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Суд оштрафував мешканця села Смородщина на Харківщині, який придбав через інтернет та подав підроблені документи військово-лікарської комісії.

Відповідну справу розглянув Чутівський районний суд, передає RegioNews.

Як зазначається у матеріалах справи, обвинувачений придбав через Інтернет підроблені документи про непридатність до військової служби.

Він купив цей "документ" біля станції метро "Студентська" у Харкові. Після отримання цих документів він звернувся до ТЦК з метою їхньої легалізації.

Суд визнав дії обвинуваченого незаконними і кваліфікував їх як підроблення документів. Суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали в Одесі завідувачку відділенням дитячої лікарні. За хабар вона фіктивно поклала на стаціонарне лікування батька малолітніх дітей. Тепер лікарці загрожує до 10 років ув’язнення.

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