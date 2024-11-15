На Закарпатті затримали двох чоловіків, які підпалили поліцейське авто

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Правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у підпалі службового автомобіля поліції у селищі Ясіня на Закарпатті

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Затриманими виявилися двоє 22-річних жителів селища Ясіня. Чоловіки раніше не були судимі.

Молодиків завербували через соцмережі російські спецслужби та пообіцяли за підпал поліцейського авто винагороду. Вночі 14 листопада чоловіки облили службове авто легкозаймистою речовиною та підпалили. Все це вони зафіксували на відео, однак навіть після того, як надіслали замовникам запис, обіцяної оплати не отримали.

Внаслідок пожежі знищений автомобіль Nissan Patrol, також вогонь частково пошкодив припаркований поруч ЗАЗ Lanos.

Наразі підозрювані затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.