У Білій Церкві стався вибух на підприємстві: подробиці від поліції

фото: поліція

Вранці, 8 грудня, у місті Біла Церква на Київщині пролунав вибух на одному з підприємств, виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Подія сталася приблизно о 08:30, вибухнув газовий балон.

Як попередньо встановили правоохоронці, причиною вибуху стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання у виробничому цеху.

Вогнем охопило площу близько шести метрів квадратних, рятувальникам вдалося погасити загорання.

Внаслідок пожежі двоє чоловіків віком 38 та 49 років отримали опіки, їх госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, раніше в одному з вищих навчальних закладів Івано-Франківська сталася пожежа. Вогонь охопив актовий зал.