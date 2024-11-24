Правоохоронці заявляють про хвилю диверсій проти співробітників поліції, — ЗМІ

фото ілюстраційне: поліція

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у Нацполіції, передає RegioNews.

Зокрема, співробітник видання розповів про один із випадків загибелі військовослужбовця внаслідок диверсії. Біля машини лежав пакет, а на дереві прикріплена камера, яка транслювала онлайн.

Караульний обходив територію і побачив пакет, і коли підійшов та нагнувся до нього - спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно.

Інший випадок стався у Києві в середині листопада. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі щодо неї вчиняється насильство з боку чоловіка, вона зачинилась у ванній, просить допомоги.

Коли туди прибув екіпаж поліції, вони зателефонували жінці, і та сказала, що двері у квартиру не зачинені та сказала їм заходити.

Відчинивши незачинені двері та зробивши крок у квартиру, працівники поліції почули звук спрацювання чеки гранати та встигли зачинити двері. В цей час стався вибух в коридорі квартири. Працівники поліції та інші особи не постраждали.

Встановлено, що спрацював механізм "розтяжки" із застосуванням Ф-1, у квартирі нікого не було.

Квартира здавалась в оренду подобово і власники квартири жінку не бачили.

Нагадаємо, 22 листопада у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху загинув чоловік. Він підійшов до автомобіля, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала.