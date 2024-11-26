Міжнародні партнери навчали вихователів дитсадків Харківщини, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз

фото: Балаклійська МВА

Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА викладачі регіону пройшли відповідне навчання в столиці

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Проєкт "Покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні" впроваджує Всеукраїнська громадська організація "Асоціація працівників дошкільної освіти".

Вихователі дитсадків № 2, 4 та 10 з Балаклії пройшли навчання в Києві, щоб дізнатися, як підтримувати ментальне здоров’я та забезпечувати психосоціальну підтримку всім учасникам освітнього процесу.

Протягом трьох днів вони вчилися, проявляли креативність і творчість, щоб покращити навчальне середовище для дітей та їхніх сімей.

"У нинішніх умовах війни це має особливе значення, адже дошкільна освіта є не лише місцем для навчання, а й простором, де діти можуть відчувати безпеку, підтримку та турботу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що забезпечення психосоціальної підтримки допомагає дітям і вихователям справлятися зі стресом і наслідками кризових ситуацій, створюючи передумови для їхнього емоційного та фізичного відновлення.

Нагадаємо, у Лозовій Харківської області триває будівництво сучасного укриття на території місцевого ліцею. У ньому одночасно зможуть перебувати 500 школярів та педагогічних працівників.