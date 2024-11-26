Международные партнеры учили воспитателей детсадов Харьковщины, как поддерживать ментальное здоровье во время кризисов

фото: Балаклейская МВА

Министерство образования и науки Украины вместе с ЮНИСЕФ работает над улучшением доступа к детскому образованию во время кризисов и восстановления в Украине. При поддержке Харьковской ОВА преподаватели региона прошли соответствующее обучение в столице

Об этом сообщает Балаклейская городская военная администрация, передает RegioNews.

Проект "Улучшение доступа к услугам дошкольного образования в условиях чрезвычайных ситуаций и раннего восстановления в Украине" внедряет Всеукраинская общественная организация "Ассоциация работников дошкольного образования".

Воспитатели детсадов №2, 4 и 10 из Балаклеи прошли обучение в Киеве, чтобы узнать, как поддерживать ментальное здоровье и обеспечивать психосоциальную поддержку всем участникам образовательного процесса.

В течение трех дней они учились, проявляли креативность и творчество, чтобы улучшить обучающую среду для детей и их семей.

"В нынешних условиях войны это имеет особое значение, ведь дошкольное образование является не только местом обучения, но и пространством, где дети могут чувствовать безопасность, поддержку и заботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечение психосоциальной поддержки помогает детям и воспитателям справляться со стрессом и последствиями кризисных ситуаций, создавая предпосылки для их эмоционального и физического обновления.

Напомним, в Лозовой Харьковской области продолжается строительство современного укрытия на территории местного лицея. В нем одновременно смогут находиться 500 школьников и педагогов.