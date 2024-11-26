00:28  26 ноября
Скандальная глава Хмельницкой МСЭК Крупа добивается снятия ареста с изъятой налички
12:40  26 ноября
Теракт в центре Киева: российский агент пытался взорвать полицейских
20:30  25 ноября
Имущество арестовали: НАБУ расследует обогащение нардепа Николая Тищенко более чем на 30 млн грн
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2024, 15:25

Международные партнеры учили воспитателей детсадов Харьковщины, как поддерживать ментальное здоровье во время кризисов

26 ноября 2024, 15:25
Читайте також українською мовою
фото: Балаклейская МВА
Читайте також
українською мовою

Министерство образования и науки Украины вместе с ЮНИСЕФ работает над улучшением доступа к детскому образованию во время кризисов и восстановления в Украине. При поддержке Харьковской ОВА преподаватели региона прошли соответствующее обучение в столице

Об этом сообщает Балаклейская городская военная администрация, передает RegioNews.

Проект "Улучшение доступа к услугам дошкольного образования в условиях чрезвычайных ситуаций и раннего восстановления в Украине" внедряет Всеукраинская общественная организация "Ассоциация работников дошкольного образования".

Воспитатели детсадов №2, 4 и 10 из Балаклеи прошли обучение в Киеве, чтобы узнать, как поддерживать ментальное здоровье и обеспечивать психосоциальную поддержку всем участникам образовательного процесса.

В течение трех дней они учились, проявляли креативность и творчество, чтобы улучшить обучающую среду для детей и их семей.

"В нынешних условиях войны это имеет особое значение, ведь дошкольное образование является не только местом обучения, но и пространством, где дети могут чувствовать безопасность, поддержку и заботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечение психосоциальной поддержки помогает детям и воспитателям справляться со стрессом и последствиями кризисных ситуаций, создавая предпосылки для их эмоционального и физического обновления.

Напомним, в Лозовой Харьковской области продолжается строительство современного укрытия на территории местного лицея. В нем одновременно смогут находиться 500 школьников и педагогов.

детский сад образование дети Харьковская область Харьковская ОВА ментальное здоровье Ментал Хаб
Харьковщина при поддержке международных партнеров запустила три хаба для ВПЛ
26 ноября 2024, 11:30
В Харьковской области открыли еще один общественный центр "Ментал Хаб"
25 ноября 2024, 12:09
В Барвенково на Харьковщине открыли центр поддержки жителей громады
22 ноября 2024, 12:40
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
В Одесской области уничтожили российский беспилотник "Орлан-10"
26 ноября 2024, 16:08
Из украинских вузов отчислили более 23 тысяч мужчин, — Минобразования
26 ноября 2024, 16:02
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста в Херсонской области
26 ноября 2024, 15:50
Правительство вводит новое пособие для семей с детьми: кто сможет получить 6500 грн
26 ноября 2024, 15:33
Ракетный удар по Харькову 25 ноября: в больницах остаются восемь раненых
26 ноября 2024, 15:14
Из-за атаки дронов в Тернополе всего два часа в сутки будет светло.
26 ноября 2024, 14:57
Россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Запорожье
26 ноября 2024, 14:37
Россияне нанесли удар по Сумам: обнародованы фото и видео разрушений
26 ноября 2024, 14:14
В Винницкой области на вокзале двое мужчин избили и ограбили военного
26 ноября 2024, 14:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »