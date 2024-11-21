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Інцидент стався ще влітку, 18 червня, у провулку Олександрівському в Харкові. За декілька днів жінка померла в лікарні. Зловмисника засудили до дев'яти років позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 22:00 між 71-річним чоловіком і його 47-річною дружиною виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Під час сварки фігурант дістав кухонний ніж і завдав ним не менше девяти ударів в область грудей, живота та кінцівок жінки. Попри поранення потерпіла змогла втекти від нападника, її ушпиталили до лікарні.

Водночас зловмисник декілька разів вдарив себе у живіт цим же ножем. На місце події прибула "швидка”.

Медики декілька днів боролися за життя постраждалої. На жаль, від отриманих поранень вона померла в лікарні.

Виявилося, що за декілька днів до трагедії чоловік прочитав листування дружини в соцмережі, й дізнався про зраду коханої. Після цього фігурант вирішив покарати жінку, запросивши на прогулянку та вбивши себе на її очах.

"Під час з’ясування стосунків чоловік вийшов із себе та став бити потерпілу ножем. При цьому обвинувачений зазначив, що не бажав її смерті", — йдеться у повідомленні.

У суді фігурант визнав вину частково. Він отримав дев'ять років тюрми.

Нагадаємо, на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.

Також повідомлялося, що на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.