На Хмельниччині засудили чоловіка, який вбив батька, підірвавши бойову гранату

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Судом визнано винним жителя Славути, який намагався вбити батька та брата. Життя останнього лікарям вдалося врятувати

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Зловмиснику призначили 13 років позбавлення волі. До вироку суду 41-річний чоловік перебував під вартою.

Зазначається, що рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, подія сталась 6 травня 2023 року в місті Славута. Зловмисник вчинив сварку з рідним братом та батьком за місцем їх спільного проживання. Під час конфлікту чоловік з метою вбивства родичів взяв бойову гранату та висмикнув кільце з чекою, після чого кинув її у бік брата.

Внаслідок вибуху всі чоловіки отримали численні травми та були госпіталізовані. 67-річний батько від отриманих травм помер у лікарні, 37-річний брат потрапив до реанімації. Його життя медикам вдалось врятувати.