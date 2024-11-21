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21 ноября 2024, 03:30

Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену

21 ноября 2024, 03:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Инцидент произошел еще летом, 18 июня, в переулке Александровском в Харькове. Через несколько дней женщина скончалась в больнице. Злоумышленник приговорен к девяти годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 22:00 между 71-летним мужем и его 47-летней супругой возник конфликт на почве ревности.

Во время ссоры фигурант достал кухонный нож и нанес им не менее девяти ударов в область груди, живота и конечностей женщины. Несмотря на ранения, потерпевшая смогла сбежать от нападавшего, ее госпитализировали в больницу.

В то же время, злоумышленник несколько раз ударил себя в живот этим же ножом. На место происшествия прибыла "скорая".

Медики несколько дней боролись за жизнь пострадавшей. К сожалению, от полученных ранений она скончалась в больнице.

Оказалось, что за несколько дней до трагедии мужчина прочитал переписку жены в соцсети и узнал об измене любимой. После этого фигурант решил наказать женщину, пригласив на прогулку и убив себя на ее глазах.

"В ходе выяснения отношений мужчина вышел из себя и стал резать потерпевшую ножом. При этом обвиняемый отметил, что не желал ее смерти", — говорится в сообщении.

В суде подозреваемый признал вину частично. Он получил девять лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области студент ударил кирпичом по голове, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Потерпевшая скончалась в больнице.

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство.

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