Забетонувала тіло у валізі: у Кривому Розі судитимуть жінку за вбивство 10-річної доньки
Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно жительки Кривого Рогу, яка під час сварки вбила доньку
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Наразі обвинувальний акт скерований до суду. Жінці загрожує до 15 років тюрми або довічне увʼязнення.
Нагадаємо, жахлива подія сталася у червні цього року. Під час сварки жінка жорстоко вбила власну доньку. Аби приховати злочин, вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. Через кілька днів жінка повідомила поліцію про зникнення доньки. Однак згодом правоохоронці встановили, що саме матір вбила дівчинку.
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