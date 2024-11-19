Вдарив ножем у шию та живіт: на Черкащині пацієнт намагався вбити лікаря

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У Жашкові пацієнт схопив ножа та вдарив ним лікаря у шию та живіт. Нападника затримали

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася 15 листопада у районній лікарні, до якої на "швидкій" доставили 41-річного пацієнта. Під час його обстеження чоловік раптово накинувся на лікаря, схопив ножа і завдав ним ударів у шию та живіт.

Після нападу зловмисник намагався втекти з медзакладу, його затримали працівники поліції охорони, які прибули на виклик після активації медперсоналом "Тривожної кнопки”.

Нападника затримали. Йому оголосили підозру.

Зловмиснику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Повідомляється, що 50-річного лікаря госпіталізували до реанімаційного відділення.

Нагадаємо, у жовтня у Львові п'яний чоловік побив медика та водія "швидкої". В поліції відкрили кримінальне провадження.