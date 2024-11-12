На Харківщині мікроавтобус на смерть переїхав дворічну дівчинку

фото: поліція

У місті Златопіль на Харківщині внаслідок наїзду мікроавтобуса Renault Trafic загинула дворічна дитина. Дівчинка раптово вибігла перед транспортним засобом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

Зазначається, що ДТП трапилася на парковці для транспорту вдень 12 листопада.

Мікроавтобус на парковці висаджував пасажирів, після чого водій сів за кермо та почав рух прямо. Дівчинка раптово побігла в напрямку транспортного засобу та потрапила під колеса.

"Дитину у важкому стані доставили до лікарні, але врятувати її життя не змогли", - розповіли у поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водієві може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок дорожньої аварії у Рівненському районі загинув пасажир авто. Водій не впорався з керуванням і транспортний засіб злетів з дороги у річку.