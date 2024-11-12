В Харьковской области микроавтобус насмерть переехал двухлетнюю девочку

фото: полиция

В городе Златополь на Харьковщине в результате наезда микроавтобуса Renault Trafic погиб двухлетний ребенок. Девочка внезапно выбежала перед транспортным средством.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что ДТП произошло на парковке для транспорта днем 12 ноября.

Микроавтобус на парковке высаживал пассажиров, после чего водитель сел за руль и начал движение прямо.

"Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не смогли", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, недавно в результате дорожной аварии в Ровенском районе погиб пассажир авто. Водитель не справился с управлением и транспортное средство слетело с дороги в реку.