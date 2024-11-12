На Черкащині автівка влетіла у відбійник: травмувалась 16-річна дівчина

фото: поліція

ДТП сталася 11 листопада близько 14:00 на трасі в адміністративних межах села Княжа у Звенигородському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 38-річна водійка авто Volkswagen Jetta не впоралась з керуванням, з’їхала на узбіччя та врізалась у металевий відбійник.

Внаслідок аварії травми отримала 16-річна пасажирка легковика, її госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 12 листопада на Закарпатті в лісі позашляховик перекинувся в обрив. Дві людини загинули, ще дві – постраждали.