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12 листопада 2024, 17:56

На Черкащині автівка влетіла у відбійник: травмувалась 16-річна дівчина

12 листопада 2024, 17:56
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фото: поліція
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ДТП сталася 11 листопада близько 14:00 на трасі в адміністративних межах села Княжа у Звенигородському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 38-річна водійка авто Volkswagen Jetta не впоралась з керуванням, з’їхала на узбіччя та врізалась у металевий відбійник.

Внаслідок аварії травми отримала 16-річна пасажирка легковика, її госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 12 листопада на Закарпатті в лісі позашляховик перекинувся в обрив. Дві людини загинули, ще дві – постраждали.

ДТП Черкаська область аварія постраждала відбійник
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