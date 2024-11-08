На Рівненщині сталася смертельна ДТП: автомобіль злетів з дороги в річку

фото: поліція

Внаслідок дорожньої аварії у Рівненському районі загинув пасажир авто. Водій не впорався з керуванням і транспортний засіб злетів з дороги у річку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненщини.

Зазначається, що ДТП сталася 6 листопада ввечері на околиці села Слобідка.

За кермом Audi перебував 30-річний місцевий мешканець, він зміг вибратися із салону авто. Однак 27-річний родич водія, який був на пасажирському сидіння, загинув.

Водій сам зізнався, що не впорався з керуванням, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій збив на переході 12-річного хлопчика, дитину госпіталізували.