На Рівненщині сталася смертельна ДТП: автомобіль злетів з дороги в річку
Внаслідок дорожньої аварії у Рівненському районі загинув пасажир авто. Водій не впорався з керуванням і транспортний засіб злетів з дороги у річку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненщини.
Зазначається, що ДТП сталася 6 листопада ввечері на околиці села Слобідка.
За кермом Audi перебував 30-річний місцевий мешканець, він зміг вибратися із салону авто. Однак 27-річний родич водія, який був на пасажирському сидіння, загинув.
Водій сам зізнався, що не впорався з керуванням, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій збив на переході 12-річного хлопчика, дитину госпіталізували.
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