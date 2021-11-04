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04 ноября 2021, 12:18 20

В КИУ заявили о фальсификации выборов мэра Харькова и требуют пересчитать голоса

04 ноября 2021, 12:18 20
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Неточности, которые были обнаружены в протоколах на ряде избирательных участков города Харькова, могут свидетельствовать о фальсификации результатов выборов мэра. Такие действия могут подпадать под уголовную ответственности и требуют пересчета голосов

Об этом заявили во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" считают, сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

Отмечается, что публичная информация, предоставленная наблюдателями, указывает на факты организации избирательных фальсификаций, к которым, вероятно, были привлечены члены участковых избирательных комиссий.

"Как стало известно, после завершения голосования на ряде избирательных участков Харькова выявили несоответствия между данными протоколов УИК и протоколов районных территориальных избирательных комиссий. Соответствующая схема могла быть использована для увеличения количества голосов в пользу одного из кандидатов на должность городского головы Харькова", — говорится в сообщении.

В КВУ считают, что такие действия могут подпадать под ст. 157 и ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины. Там отмечают, что ситуация в Харькове должна получить безотлагательную реакцию правоохранительных органов, что позволит установить все обстоятельства дела и привлечь к ответственности виновных лиц.

Кроме этого, Комитет призвал территориальную избирательную комиссию Харькова не препятствовать установлению фактов возможных нарушений во время выборов и организовать прозрачный процесс установления результатов, в том числе по организации повторного подсчета голосов на проблемных избирательных участках.

Напомним, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19-ти, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Наблюдатели "ОПОРЫ" призвали городскую территориальную избирательную комиссию отменить результаты выборов городского головы из-за разногласий в протоколах с Новобаварской и Основянской ТИК.

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на пост харьковского городского головы Михаил Добкин ранее заявлял, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов Харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – заявил Михаил Добкин.

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