Михайло Добкін вимагає від суду призначити перерахунок голосів на 132 дільницях Харкова

Михайло Добкін у своїх позовах просить зобов'язати територіальні виборчі комісії провести повторний перерахунок голосів, повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Засідання веде суддя Ольга Горшкова. Позови розподілені на різних суддів, деякі з них розглядають по кілька таких справ.

Представник позивача Анатолій Родзинський розповів, що йдеться не тільки про дільничні виборчі комісії Новобаварського району, загалом до суду направлено 132 позови про повторний перерахунок на 132 дільницях, що складає чверть від усіх дільниць. За його словами, може йтися про кілька тисяч вкрадених голосів.

Як відомо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Спостерігачі "ОПОРИ" закликали міську територіальну виборчу комісію скасувати результати виборів міського голови через розбіжності у протоколах з Новобаварською та Основ'янською ТВК.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін раніше заявляв, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.