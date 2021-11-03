13:28  03 листопада
Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
08:09  03 листопада
ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
17:35  03 листопада
На Донбасі російські окупанти обстріляли наших військових з гранатометів, втрат серед бійців ООС немає
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2021, 16:42 12

Михайло Добкін вимагає від суду призначити перерахунок голосів на 132 дільницях Харкова

03 листопада 2021, 16:42 12
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Харківському окружному адміністративному суді почали розглядати позови кандидата на посаду міського голови Михайла Добкіна щодо повторного перерахунку голосів на окремих виборчих дільницях позачергових виборів мера Харкова

Михайло Добкін у своїх позовах просить зобов'язати територіальні виборчі комісії провести повторний перерахунок голосів, повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Засідання веде суддя Ольга Горшкова. Позови розподілені на різних суддів, деякі з них розглядають по кілька таких справ.

Представник позивача Анатолій Родзинський розповів, що йдеться не тільки про дільничні виборчі комісії Новобаварського району, загалом до суду направлено 132 позови про повторний перерахунок на 132 дільницях, що складає чверть від усіх дільниць. За його словами, може йтися про кілька тисяч вкрадених голосів.

Як відомо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Спостерігачі "ОПОРИ" закликали міську територіальну виборчу комісію скасувати результати виборів міського голови через розбіжності у протоколах з Новобаварською та Основ'янською ТВК.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін раніше заявляв, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Михайло Добкін Ігор Терехов выборы Харьков

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram