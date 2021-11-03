Михаил Добкин требует от суда назначить пересчет голосов на 132 участках Харькова

Михаил Добкин в своих исках просит обязать территориальные избирательные комиссии провести повторный пересчет голосов, сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Заседание ведет судья Ольга Горшкова. Иски распределены на разных судей, некоторые из них рассматривают по несколько таких дел.

Представитель истца Анатолий Родзинский рассказал, что речь идет не только об участковых избирательных комиссиях Новобаварского района, всего в суд направлено 132 иска о повторном перерасчете на 132 участках, что составляет четверть от всех участков. По его словам, речь может идти о нескольких тысячах украденных голосов.

Как известно, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19-ти, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Наблюдатели "ОПОРЫ" призвали городскую территориальную избирательную комиссию отменить результаты выборов городского головы из-за разногласий в протоколах с Новобаварской и Основянской ТИК.

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на пост харьковского городского головы Михаил Добкин ранее заявлял, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов Харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - заявил Михаил Добкин.