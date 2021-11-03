Є 21 фальсифікований протокол на виборах у Харкові, це кримінальний злочин, - "ОПОРА"

На виборах у Харкові виявлено 21 протокол, в якому голоси були забрані в однієї групи кандидатів і віддані на користь в.о. мера Харкова Ігоря Терехова

Про це в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дім" заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

За її словами, аналіз протоколів показав понад 500 голосів, зарахованих на користь Терехова, які розходяться з початковими даними. "Ми можемо говорити зараз, що є сумніви щодо, принаймні, 500 з невеликим голосів, які випадково потрапили в протоколи на користь пана Терехова", — зазначила вона.

Також Айвазовська повідомила, що "ОПОРА" зафіксувала на виборах у Харкові 311 інцидентів, пов'язаних з процедурними порушеннями, агітацією та іншими видами порушень.

Паралельний підрахунок голосів, який проводила організація, показав перемогу Ігоря Терехова з результатом 50%. Але коли з виборчих дільниць почали надходити підсумкові протоколи з мокрими печатками в територіальні комісії, спостерігачі побачили розбіжності в цифрах.

Організація направила скаргу в Центральну виборчу комісію, в місцеву територіальну виборчу комісію і планує звертатися до суду.

"Є вже 21 протокол з різними даними в порівнянні з територіальними виборчими комісіями районного рівня. І згідно з Кримінальним кодексом - це фальсифікація виборчих документів", - підкреслила глава "ОПОРИ".

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Своєю чергою в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови та покарати винних.

Тим часом команда кандидата на пост Харківського міського голови Костянтина Немічова заявила, що відстоюватиме кожен голос своїх виборців і закликала інших кандидатів у мери Харкова надати докази фальсифікацій результатів.