Есть 21 фальсифицированный протокол на выборах в Харькове, это уголовное преступление, - "ОПОРА"

На выборах в Харькове выявлен 21 протокол, в котором голоса были забраны у одной группы кандидатов и отданы в пользу и.о. мэра Харькова Игоря Терехова

Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

По ее словам, анализ протоколов показал более 500 голосов, засчитанных в пользу Терехова, которые расходятся с первоначальными данными. "Мы можем говорить сейчас, что есть сомнения касательно, по крайней мере, 500 с небольшим голосов, которые случайно попали в протоколы в пользу господина Терехова", — отметила она.

Также Айвазовская сообщила, что "ОПОРА" зафиксировала на выборах в Харькове 311 инцидентов, связанных с процедурными нарушениями, агитацией и другими видами нарушений.

Параллельный подсчет голосов, который проводила организация, показал победу Игоря Терехова с результатом 50%. Но когда с избирательных участков начали поступать итоговые протоколы с мокрыми печатями в территориальные комиссии, наблюдатели увидели расхождения в цифрах.

Организация направила жалобу в Центральную избирательную комиссию, в местную территориальную избирательную комиссию и планирует обращаться в суд.

"Есть уже 21 протокол с разными данными в сравнении с территориальными избирательными комиссиями районного уровня. И согласно Уголовному кодексу — это фальсификация избирательных документов", — подчеркнула глава "ОПОРЫ".

Напомним, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19-ти, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.

Тем временем команда кандидата на пост харьковского городского головы Константина Немичева заявила, что будет отстаивать каждый голос своих избирателей и призвала других кандидатов в мэры Харькова предоставить доказательства фальсификаций результатов.