Влада стане співучасником злочину, якщо закриє очі на крадіжку голосів у Харкові - Ярославський

У діях виборчих комісій, які фальсифікували вибори в Харкові, є ознаки кримінального злочину, і влада не може закрити на це очі, оскільки стане співучасником

Про це заявив кандидат на посаду мера Харкова Денис Ярославський на своїй сторінці в Facebook.

"Схема крадіжки голосів на виборчих дільницях проходить наступним чином. Протокол з кількістю голосів фіксують члени ДВК, після чого представники кандидатів беруть копії, а оригінали звозять в ТВК", - написав він.

Ярославський пояснив, що в ТВК озвучують результати голосування, в яких у кандидатів, чиїх представників немає в комісії або у технічних кандидатів, які закриють на це очі, крадуть їхні голоси.

Він навів у приклад виборчу дільницю №631675, розташовану на пр.Лиманському, 1, де за протоколом, який отримав спостерігач "ОПОРИ", голоси розподілилися таким чином: Величков – 1, Добкін – 190, Маринин – 4, Мустафаєва – 16, Немічев – 27, Плетньов – 15, Ряполов – 1, Скорик – 21, Терехов – 246, Ярославський – 14.

Але на засіданні територіальної комісії представник дільничної комісії озвучив вже інші результати: Величков – 1, Добкін – 190, Маринин – 4, Мустафаєва – 6, Немічов – 5, Плетньов – 3, Ряполов – 1, Скорик – 7, Терехов – 316, Ярославський - 2.

"Таким чином майже у всіх кандидатів вкрали 70 голосів на користь Терехова!!! Тепер зрозумійте, скільки можна так вкрасти на 605 виборчих дільницях?! 10-15-20 тисяч???" - зазначив Ярославський.

Кандидат також заявив, що має намір боротися за кожен відданий йому голос, оскільки бачить ознаки кримінального злочину в діях членів комісій.

"Це кримінальний злочин! І якщо центральна влада закриє на це очі, як закрила на підроблений підпис покійного Кернеса, то наступна влада розглядатиме ці злочини в сукупності!" - підкреслив Ярославський.

Як повідомлялося, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Своєю чергою в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови та покарати винних.

Кандидат на посаду міського голови Харкова Аліна Мустафаєва заявила, що, за даними громадських діячів, у дев'яти протоколах були помічені зміни результатів волевиявлення на користь Ігоря Терехова. Вона закликала правоохоронні органи відреагувати на випадки фальсифікації, які виявили представники "ОПОРИ".