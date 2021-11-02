Аліна Мустафаєва заявила про фальсифікацію на виборах мера Харкова і закликала поліцію провести розслідування

Кандидат на посаду міського голови Харкова Аліна Мустафаєва заявила, що, за даними громадських діячів, в дев'яти протоколах були помічені зміни результатів волевиявлення на користь Ігоря Терехова. Вона закликала правоохоронні органи відреагувати на випадки фальсифікації, які виявили представники "ОПОРИ"

"Спочатку підробка підпису Кернеса і беззаконне призначення на посаду секретаря Терехова, а тепер і вибори! Не встигли харків'яни видихнути від 31 жовтня, а ТВК вже порахувала голоси! На все про все знадобився 1 день - це рекорд. Швидко порахували, швидко підписали та мером зробили. Навіть не звернувши увагу на понад 100 скарг і представлені докази про фальсифікацію на виборах. Підкуп і тиск на виборців, злодійство голосів, неправильний підрахунок, фотографування бюлетенів і багато інших", - написала Аліна Мустафаєва у своєму Telegram-каналі.

Вона нагадала, що вибори – це приклад волевиявлення народу і верховенство права, "а не іграшка для особистих і політичних ігор".

"Кожен голос повинен поважатися! І не бути розмінною монетою в чиїхось руках. Де ж вибори? Якщо тобі не залишають вибору? Ми спостерігаємо пряме посягання на непорушні права людини та громадянина України. Навіть ТВК, яка повинна уособлювати голос народу, виявилася німою, глухою і сліпою", – написала вона.

Мустафаєва закликала всі правоохоронні органи відреагувати на представлені факти фальсифікації. Вона також вимагає провести розслідування і покарати винних.

"Нарешті усвідомте, що подібні дії з боку місцевої влади і бездіяльності правоохоронних органів зруйнують навіть ту крупицю довіри, що залишилася у людей. Скоро нікому буде голосувати. Харків'яни мають право знати правду!"- резюмувала вона.

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

Також кандидат в мери Харкова Дмитро Маринин повідомляв, що штаб Терехова має намір в останні години до закриття дільниць зробити масові вкидання бюлетенів.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Своєю чергою в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних.

Тим часом команда кандидата на посаду харківського міського голови Костянтина Немічова заявила, що відстоюватиме кожен голос своїх виборців і закликала інших кандидатів у мери Харкова надати докази фальсифікацій результатів.