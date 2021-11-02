Власть станет соучастником преступления, если закроет глаза на кражу голосов в Харькове – Ярославский

В действиях избирательных комиссий, фальсифицировавших выборы в Харькове, есть признаки уголовного преступления, и власть не может закрыть на это глаза, поскольку станет соучастником

Об этом заявил кандидат на пост мэра Харькова Денис Ярославский на своей странице в Facebook.

"Схема воровства голосов на избирательных участках проходит следующим образом. Протокол с количеством голосов фиксируют члены УИК, после чего представители кандидатов берут копии, а оригиналы свозят в ТИК", - написал он.

Ярославский пояснил, что в ТИК озвучивают результаты голосования, в которых у кандидатов, чьих представителей нет в комиссии или у технических кандидатов, которые закроют на это глаза, воруют их голоса.

Он привел в пример избирательный участок №631675, расположенный на пр. Лиманском, 1, где по протоколу, который получил наблюдатель "ОПОРЫ", голоса распределились следующим образом: Величков – 1, Добкин – 190, Маринин – 4, Мустафаева – 16, Немичев – 27, Плетнев – 15, Ряполов – 1, Скорик – 21, Терехов – 246, Ярославский – 14.

Но на заседании территориальной комиссии представитель участковой комиссии озвучил уже другие результаты: Величков – 1, Добкин – 190, Маринин – 4, Мустафаева – 6, Немичев – 5, Плетнев – 3, Ряполов – 1, Скорик – 7, Терехов – 316, Ярославский - 2.

"Таким образом почти у всех кандидатов украли 70 голосов в пользу Терехова!!! Теперь поймите, сколько можно так украсть на 605 избирательных участках?! 10-15-20 тысяч???", - отметил Ярославский.

Кандидат также заявил, что намерен сражаться за каждый отданный ему голос, поскольку видит признаки уголовного преступления в действиях членов комиссий.

"Это уголовное преступление! И если центральная власть закроет на это глаза, как закрыла на поддельную подпись покойного Кернеса, то следующая власть будет рассматривать эти преступления в совокупности!", - подчеркнул Ярославский.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства, Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.

Кандидат на пост городского головы Харькова Алина Мустафаева заявила, что, по данным общественников, в девяти протоколах были замечены изменения результатов волеизъявления в пользу Игоря Терехова. Она призвала правоохранительные органы отреагировать на случаи фальсификации, которые выявили представители "ОПОРЫ".