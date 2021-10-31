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31 жовтня 2021, 18:30 12

Вибори в Харкові: Дмитро Маринін заявив про плани штабу Терехова зробити масові вкидання бюлетенів

31 жовтня 2021, 18:30 12
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Кандидат у мери Харкова Дмитро Маринін повідомив, що штаб в.о. мера міста Ігоря Терехова має намір в останні години до закриття дільниць зробити масові вкидання бюлетенів

"Мені стало відомо, що штаб Терехова сильно занервував через те, що у них не виходить, як треба відпрацювати "сітку". Мабуть, все вкрали. Потрібних голосів не вистачає, і все може посипатися. Тому в терміновому порядку було ухвалено рішення в останні години до закриття дільниць зробити масові вкидання бюлетенів", - написав Маринін на своїй сторінці в Facebook.

Кандидат у мери Харкова звернувся до представників Нацполіції та СБУ з проханням взяти під контроль цю ситуацію в дільничних комісіях.

"Також прошу засоби масової інформації та небайдужу громадськість простежити за роботою членів комісій в останні пару годин. Від вас залежатиме чесність виборів!"- написав він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Маринін подав до суду на Харківську міську виборчу територіальну комісію з вимогою зняти з передвиборчих перегонів в.о. мера Харкова Ігоря Терехова за порушення закону при висуненні кандидатом. Однак Харківський адміністративний суд з надуманого приводу відмовив у розгляді цього позову.

Також раніше Дмитро Маринин заявляв, що Ігор Терехов почав свою кампанію на виборах міського голови Харкова з незаконного захоплення влади в місті, в чому йому допомогли його покровителі.

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