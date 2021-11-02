Алина Мустафаева заявила о фальсификации на выборах мэра Харькова и призвала полицию провести расследование

Кандидат на пост городского головы Харькова Алина Мустафаева заявила, что, по данным общественников, в девяти протоколах были замечены изменения результатов волеизъявления в пользу Игоря Терехова. Она призвала правоохранительные органы отреагировать на случаи фальсификации, которые выявили представители "ОПОРЫ"

"Сначала подделка подписи Кернеса и беззаконное назначение на пост секретаря Терехова, а теперь и выборы! Не успели харьковчане выдохнуть от 31 октября, а ТИК уже посчитала голоса! На все про все понадобился 1 день – это рекорд. Бегом посчитали, бегом подписали и мэром сделали. Даже не обратив внимание на более 100 жалоб и представленные доказательства о фальсификации на выборах. Подкуп и давление на избирателей, воровство голосов, неправильный подсчет, фотографирование бюллетеней и много других", – написала Алина Мустафаева в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что выборы – это пример волеизъявления народа и верховенство права, "а не игрушка для личных и политических игр".

"Каждый голос должен уважаться! И не быть разменной монетой в чьих-то руках. Где же выборы? Если тебе не оставляют выбора? Мы наблюдаем прямое посягательство на нерушимые права человека и гражданина Украины. Даже ТИК, которая должна олицетворять голос Народа, оказалась немой, глухой и слепой", – написала она.

Мустафаева призвала все правоохранительные органы отреагировать на представленные факты фальсификации. Она также требует провести расследование и наказать виновных.

"Наконец-то осознайте, что подобные действия со стороны местной власти и бездействия правоохранительных органов разрушат даже ту крупицу доверия, что осталась у людей. Скоро некому будет голосовать. Харьковчане имеют право знать правду!" – резюмировала она.

Напомним, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

Также кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин сообщал, что штаб Терехова намерен в последние часы до закрытия участков сделать массовые вбросы бюллетеней.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19-ти, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.

Тем временем команда кандидата на пост харьковского городского головы Константина Немичева заявила, что будет отстаивать каждый голос своих избирателей и призвала других кандидатов в мэры Харькова предоставить доказательства фальсификаций результатов.