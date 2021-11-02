За фактом фальсифікацій результатів виборів в Харкові на користь Терехова відкрито кримінальне провадження

Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції в Харківській області Олена Баранник, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України", — зокрема сказала Баранник.

Чи відкрили провадження для розслідування аналогічного факту щодо дільниці у Основ'янському районі, у поліції пообіцяли повідомити пізніше.

Координатор спостереження "ОПОРИ" на Харківщині Микола Зінченко звернувся до поліції за фактом можливої фальсифікації протоколів у Новобаварському та Основ'янському районах. Організація планує скаржитися до міської ТВК щодо перерахунку голосів на низці дільниць.

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19, які були в Новобоварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Своєю чергою в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних.