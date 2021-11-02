За фактом фальсифікацій результатів виборів в Харкові на користь Терехова відкрито кримінальне провадження
Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження після звернення громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" щодо фальсифікації протоколів виборів міського голови на дев'яти дільницях Новобаварського району Харкова
Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції в Харківській області Олена Баранник, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".
"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України", — зокрема сказала Баранник.
Чи відкрили провадження для розслідування аналогічного факту щодо дільниці у Основ'янському районі, у поліції пообіцяли повідомити пізніше.
Координатор спостереження "ОПОРИ" на Харківщині Микола Зінченко звернувся до поліції за фактом можливої фальсифікації протоколів у Новобаварському та Основ'янському районах. Організація планує скаржитися до міської ТВК щодо перерахунку голосів на низці дільниць.
Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.
В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19, які були в Новобоварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.
Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.
Своєю чергою в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних.