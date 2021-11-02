По факту фальсификаций результатов выборов в Харькове в пользу Терехова открыто уголовное производство

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство после обращения общественной организации "Гражданская сеть "ОПОРА" о фальсификации протоколов выборов городского головы на девяти участках Новобаварского района Харькова

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины", — в частности сказала Баранник.

Открыли ли производство для расследования аналогичного факта относительно участка в Основянском районе, в полиции пообещали сообщить позже.

Координатор наблюдения "ОПОРЫ" на Харьковщине Николай Зинченко обратился в полицию по факту возможной фальсификации протоколов в Новобаварском и Основянском районах. Организация планирует жаловаться в городскую ТИК относительно пересчета голосов на ряде участков.

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19, которые были в Новобоварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.