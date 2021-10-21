Михайло Добкін: Терехов, який провалив підготовку до COVID-19, забороняє лікарням Харкова приймати допомогу

В.о. мера Харкова Ігор Терехов, який нічого не зробив для боротьби з ковідом, залякує керівництво лікарень, не даючи їм приймати сторонню допомогу

Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" написав лідер ГО "Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

"Собака гавкає, караван йде. Нічого не зробив для організації боротьби з ковідом випадковий в.о. мера міста робить все, щоб не дати можливість іншим людям виправляти його прорахунки. Залякує керівництво лікарень, забороняє їм приймати сторонню допомогу, вкидає фейки в інформпростір!" - зокрема написав він.

"Друзі! Земляки! Харків'яни! Сіра особистість прикриває всі свої прорахунки тілами вчителів, лікарів, працівників комунальних підприємств і просто звичайними людьми. Хочу звернутися до всіх, хто став гарматним м'ясом у виборчій кампанії тимчасового керівника містом. Будете мовчати і терпіти, послужите йому службу", - звернувся Михайло Добкін до харків'ян.

"Він і так вас за людей не вважає, а після буде взагалі вважати вас за своїх кріпаків. Вам Харків довірив найдорожче, що у нас є: наших дітей, наше здоров'я, наш життєвий комфорт і безпеку. Ви місту і людям служите, а не сірості, що зайняла чуже крісло. Ваше керівництво Управління освіти, охорони здоров'я, комунальних підприємств таке ж тимчасове, як і нинішнє керівництво міста. Звикайте жити вільними. Це вже не за горами. Сподіваюся на розуміння. Щиро ваш, Михайло Добкін", - додав політик.

Також Михайло Добкін оприлюднив фотографії кисневої траси, вже прокладеної всередині Чорнобильської лікарні. "Через пару днів будемо робити розводку в палатах", - додав він.

Нагадаємо, 13 жовтня Михайло Добкін повідомив, що частину коштів своєї виборчої кампанії спрямував на потреби харківської медицини для протидії пандемії COVID-19. "Вирішив спрямувати частину коштів свого виборчого фонду мерської кампанії на потреби охорони здоров'я міста. Обійдуся без зовнішньої реклами", - повідомив Михайло Добкін, пообіцявши відзвітувати про те, на що підуть ці кошти.

Через два дні Михайло Добкін повідомив, що в першу чергу на кошти його виборчої кампанії було обладнано кисневими балонами 20 машин швидкої допомоги та 20 бригад медиків.

Пізніше Михайло Добкін повідомив, що його команда вже приступила до монтажу додаткової кисневої траси в одній з лікарень Харкова, що дасть додаткові 35-40 точок доступу до кисню для важких хворих COVID-19.

Як відомо, на Харківщині одна з найскладніших в Україні ситуацій з поширенням COVID-19. За минулу добу в області зафіксовано 1319 нових випадків інфекції, 34 людини померло. Ліжко-місця в харківських ковідних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.