На кошти виборчої кампанії Михайла Добкіна в лікарнях Харкова обладнуються нові місця з доступом до кисню

Команда лідера ГО "Наш Дім - Харків", кандидата на посаду харківського міського голови Михайла Добкіна приступила до монтажу додаткової кисневої траси в одній з лікарень Харкова, що дасть додаткові 35-40 точок доступу до кисню для важких хворих COVID-19

Про це Михайло Добкін повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, політик зазначив, що сьогодні Харківська міськрада "офіційно визнала, що в Харкові не залишилося жодного ліжка з киснем. Боягузливо виставили на пресконференцію заступницю директора Департаменту, яка нічого не вирішує".

"Враховуючи негативну тенденцію і безпорадність тимчасової влади, ми своїми силами приступили до монтажу додаткової кисневої траси в одній з лікарень Харкова", - написав Михайло Добкін.

За його словами, підрядників мало, терміни стислі, але вже "найближчим часом це дасть плюс 35-40 точок доступу до потокового кисню для важких хворих. Не більше, тому що потрібно зберегти тиск в трасі. Вже встановлений новий редуктор, крани для підключення до основної траси і самої кисневої бочки. Зараз йдуть роботи з монтажу вже в самому корпусі лікарні".

Михайло Добкін також закликав "бізнес і всіх, хто може, доєднуватися, допомагати лікарням і волонтерам". "Вже зовсім скоро я офіційно візьму ситуацію в свої руки. Справитися. Харків вистоїть!"- упевнений Михайло Добкін.

Крім того, він опублікував фото реклами тимчасового в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, додавши, що вартість виготовлення банера такого розміру більш як 150 тис. грн.

Нагадаємо, 13 жовтня Михайло Добкін повідомив, що частину коштів своєї виборчої кампанії спрямував на потреби Харківської медицини для протидії пандемії COVID-19. "Ухвалив рішення спрямувати частину коштів свого виборчого фонду мерської кампанії на потреби охорони здоров'я міста. Обійдуся без зовнішньої реклами", - повідомив Михайло Добкін, пообіцявши відзвітувати про те, на що підуть ці кошти.

Через два дні Михайло Добкін повідомив, що в першу чергу на кошти його виборчої кампанії було обладнано кисневими балонами 20 машин швидкої допомоги та 20 бригад медиків.

Як відомо, на Харківщині одна з найскладніших в Україні ситуацій з поширенням COVID-19. За минулу добу в області зафіксовано 823 нових випадки інфекції, 16 осіб померло. Ліжко-місця в харківських ковідних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.