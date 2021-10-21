Михаил Добкин: Проваливший подготовку к COVID-19 Терехов запрещает больницам Харькова принимать помощь

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов, ничего не сделавший для борьбы с ковидом, запугивает руководство больниц, не давая им принимать стороннюю помощь

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

"Собака лает, караван идёт. Ничего не сделавший для организации борьбы с ковидом случайный и.о. мэра города делает всё, чтобы не дать возможность другим людям исправлять его просчёты. Запугивает руководство больниц, запрещает им принимать стороннюю помощь, вбрасывает фейки в информпространство!" – в частности написал он.

"Друзья! Земляки! Харьковчане! Серая личность прикрывает все свои просчеты телами учителей, врачей, работников коммунальных предприятий и просто обычными людьми. Хочу обратиться ко всем, кто стал пушечным мясом в избирательной кампании временного руководителя городом. Будете молчать и терпеть, сослужите ему службу", - обратился Михаил Добкин к харьковчанам.

"Он и так вас за людей не считает, а после будет вообще считать вас за своих крепостных. Вам Харьков доверил самое дорогое, что у нас есть: наших детей, наше здоровье, наш жизненный комфорт и безопасность. Вы городу и людям служите, а не серости, занявшей чужое кресло. Ваше руководство гороно, горздрава, коммунальных предприятий такое же временное, как и нынешнее руководство города. Привыкайте жить свободными. Это уже не за горами. Надеюсь на понимание. Искренне ваш, Михаил Добкин", - добавил политик.

Также Михаил Добкин обнародовал фотографии кислородной трассы, уже проложенной внутри Чернобыльской больницы. "Через пару дней будем делать разводку в палатах", - добавил он.

Напомним, 13 октября Михаил Добкин сообщил, что часть средств своей избирательной кампании направил на нужды харьковской медицины для противодействия пандемии COVID-19. "Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы", - сообщил Михаил Добкин, пообещав отчитаться о том, на что пойдут эти средства.

Через два дня Михаил Добкин сообщил, что в первую очередь на средства его избирательной кампании было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков.

Позже Михаил Добкин сообщил, что его команда уже приступила к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова, что даст дополнительные 35-40 точек доступа к кислороду для тяжелых больных COVID-19.

Как известно, на Харьковщине одна из самых сложных в Украине ситуаций с распространением COVID-19. За минувшие сутки в области зафиксировано 1319 новых случая инфекции, 34 человека умерло. Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.