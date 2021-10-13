Михайло Добкін спрямував частину коштів своєї виборчої кампанії на боротьбу з COVID-19 у Харкові

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін спрямував частину коштів свого виборчого фонду на потреби охорони здоров'я міста у зв'язку з важкою ситуацією з епідемією COVID-19

Про це Михайло Добкін повідомив на своєму телеграм-каналі.

За його словами, ситуація із захворюваністю COVID-19 "розвивається в Харкові за найгіршим з усіх можливих сценаріїв. Міська влада в цьому питанні імпотентна".

"Ухвалив рішення спрямувати частину коштів свого виборчого фонду мерської кампанії на потреби охорони здоров'я міста. Обійдуся без зовнішньої реклами. Про виконане повідомлю пізніше", - повідомив Михайло Добкін.

Нагадаємо, в останні дні в Харкові та Харківській області одна з найважчих по країні ситуацій з поширенням коронавірусу. За минулу добу на Харківщині зафіксовано 1526 нових випадків COVID-19, що є найвищим показником по країні.

Також за 12 жовтня від коронавірусної інфекції в Харківській області померло 45 осіб. Експерти констатують повну неготовність Харкова до нинішньої хвилі COVID-19.

Ліжко-місця в харківських ковидних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.