"Менше реклами на бордах, більше врятованих життів". Михайло Добкін розповів, куди в першу чергу спрямував кошти зі своєї виборчої кампанії

На кошти, які лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін перерахував на потреби охорони здоров'я Харкова, було обладнано кисневими балонами 20 машин швидкої допомоги та 20 бригад медиків

Про це Михайло Добкін повідомив на своєму телеграм-каналі.

"Як і обіцяв звітую. На превеликий жаль, Харкову потрібно все більше і більше швидких, обладнаних киснем, щоб важких пацієнтів довозити до лікарень. А тепер ще й, в тому числі, довозити до лікарень в інші міста області", - зокрема написав політик.

"Кисневі балони в Україні, - продовжив Михайло Добкін, - "розмітають", але нам пощастило! Ми встигли. Перші 40 штук в Харкові і вже передані в Центр екстреної медичної допомоги. Всі балони вже заправлені киснем і готові до роботи".

"Загалом: +20 швидких зі стаціонарним киснем для перевезення важких пацієнтів, + 20 бригад з переносними кисневими балонами. Це тільки початок. Менше реклами на бордах, більше врятованих життів!"- підсумував політик.

Нагадаємо, 13 жовтня Михайло Добкін повідомив, що частину коштів своєї виборчої кампанії спрямував на потреби харківської медицини для протидії пандемії COVID-19. "Прийняв рішення спрямувати частину коштів свого виборчого фонду мерської кампанії на потреби охорони здоров'я міста. Обійдуся без зовнішньої реклами", - повідомив Михайло Добкін, пообіцявши відзвітувати про те, на що підуть ці кошти.

Як відомо, на Харківщині одна з найскладніших в Україні ситуацій з поширенням COVID-19. За минулу добу в області зафіксовано 1492 нових випадки інфекції, 21 людина померла. Ліжко-місця в харківських ковидних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.