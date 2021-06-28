Михайло Добкін: провокації проти "ДОБКІН ХАБ" - це від слабкості і страху тимчасової влади

Провокації проти "ДОБКІН ХАБ" відбуваються на замовлення тимчасової міської влади під прикриттям поліції через страх втратити контроль над Харковом

Про це сьогодні, під час спілкування з харків'янами на відкритті двох нових локацій " Добкін ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш дім - Харків" Михайло Добкін.

За словами Михайла Добкіна, всі провокації проти "ДОБКІН ХАБ" відбуваються "від слабкості, тому що розмалювати ж нескладно, складніше щось створити, зробити так, щоб це служило не тільки тобі, але і людям".

"Чи завадять нам працювати? Ні. Я вам скажу більше - я приблизно розумію, хто це робить. Я навіть не думаю, що складно дізнатися, хто персонально це робить. Сьогодні поліція не на боці справедливості, сьогодні поліція працює з міською владою, а це - замовлення міської влади", - зазначив Михайло Добкін.

За його словами, дії провокаторів не в харківських традиціях, тому що "Харків – це місто творців, а не руйнівників".

"Але раз вони це роблять, значить вони переживають, бояться, значить ми все робимо правильно, значить те, що я роблю, приносить певний результат, і люди починають по-іншому дивитися на роботу всієї цієї ширми, яка називається сьогодні тимчасово виконуючою міською владою. Але це ширма, а не влада. Це люди, які не мають власного імені, власної харизми, власних успіхів або історії успіху. У них все чуже, вони приліпилися до слави Геннадія Кернеса, вони приліпилися до праці величезної кількості харків'ян, вони сьогодні користуються можливостями міністра внутрішніх справ Авакова", - заявив Михайло Добкін.

Крім того, він зазначив, що провокатори не залишаться безкарними, і після виборів всі обов'язково отримають "по заслугах".

Нагадаємо, вчора, 27 червня, невідомі обписали фарбою, заклеїли провокаційними наклейками і обсипали невідомою білою речовиною дві локації "ДОБКІН ХАБ". У ГО "Наш дім - Харків" зазначили, що раніше, 20 червня бійці в масках харківської націоналістичної організації" Фрайкор " вчинили акти вандалізму. Вони змалювали фарбою приміщення, де напередодні були відкриті перші три локації "ДОБКІН ХАБ" і куди прийшло багато харків'ян, яким небайдуже майбутнє нашого міста.

"Команда громадської організації "Наш дім - Харків" впевнена, що ця чергова провокація, яка відбувається через повну безкарність для виконавців і замовників подібних дій", - зазначили в громадській організації.

Нагадаємо, 19 червня, громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

А вже 20 червня члени націоналістичної організації " Фрайкор" розмалювали фарбою двері та вікна двох локацій "ДОБКІН ХАБ". Михайло Добкін вважає, що націоналісти діяли на замовлення міської влади.

"Мамкіни націоналісти, на замовлення тимчасового керівника Харкова, у світле Свято Святої Трійці теж прийшли в ХАБ записатися у волонтери. Але зробили це як завжди по-дебільному. Поліції, яка стояла в 15 метрах від того, що відбувається і байдуже спостерігала за всім - полум'яний привіт", - написав Михайло Добкін у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 червня, громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили ще два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".