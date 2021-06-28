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28 червня 2021, 22:18 14

У Харкові запрацювали дві нові локації "ДОБКІН ХАБ"

28 червня 2021, 22:18 14
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Фото: dobkin.com.ua
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Громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили ще два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ"

Як повідомляє ГО " Наш дім - Харків", у відкритті взяв участь Михайло Добкін, а також представники громадської організації, волонтери та звичайні харків'яни, передає RegioNews.

Зокрема, нові локації розпочали свою роботу на Григорівському шосе, 67 та на вулиці Целіноградська, 58а.

Відкриваючи нові хаби, Михайло Добкін у спілкуванні з відвідувачами зазначив, що це - не класичний штаб:

"Ці міські простори працюватимуть і після виборів. Тому що потрібен зворотний зв'язок, потрібне розуміння, що цікавить жителів різних районів нашого міста, де проблеми в основному однакові, але є свої особливості".

Як повідомляє ГО "Наш дім - Харків", у всіх хабах харків'яни зможуть ділитися ідеями, говорити про проблеми або висловлювати побажання до змін в кращу сторону в роботі міської влади. "Більш того, тут можна стати частиною команди Михайла Добкіна", - йдеться в повідомленні громадської організації.

Крім того, як повідомляється на сайті ГО "Наш дім – Харків", Михайло Добкін закликав харків'ян не залишатися осторонь і не бути байдужим до того, що відбувається в місті, тому як "Харків – це наш дім", зазначив політик.

Також зазначається, що найближчим часом відбудеться відкриття нових локацій, щоб людям було зручно добиратися.

Нагадаємо, 19 червня громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

Також Михайло Добкін закликав усіх бажаючих приєднуватися до команди "Наш дім - Харків", щоб надалі увійти до нової міської ради.

За словами Добкіна, "Добкін ХАБ " - це "місце спілкування людей, які поділяють мої погляди, які хочуть підтримати все, що було хороше нажито і не дати можливості увійти в наше життя негативним змінам". У "ДОБКІН ХАБ" можна буде залишити інформацію або поскаржитися на чиновника, поділитися ідеями", - додав Добкін.

Харків Михайло Добкін ДОБКІН ХАБ

 
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