Михаил Добкин: Провокации против "ДОБКИН ХАБ" - это от слабости и страха временной власти

Об этом сегодня, во время общения с харьковчанами на открытии двух новых локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

По словам Михаила Добкина, все провокации против "ДОБКИН ХАБ" совершаются "от слабости, потому что разрисовать же несложно, сложнее что-то создать, сделать так, чтобы это служило не только тебе, но и людям".

"Помешают ли нам работать? Нет. Я вам скажу больше - я приблизительно понимаю, кто это делает. Я даже не думаю, что сложно узнать, кто персонально это делает. Сегодня полиция не на стороне справедливости, сегодня полиция работает с городской властью, а это - заказ городской власти", - отметил Михаил Добкин.

По его словам, действия провокаторов не в харьковских традициях, потому что "Харьков – это город созидателей, а не разрушителей".

"Но раз они это делают, значит они переживают, боятся, значит мы все делаем правильно, значит то, что я делаю, приносит определенный результат, и люди начинают по-другому смотреть на работу всей этой ширмы, которая называется сегодня временно исполняющей городской властью. Но это ширма, а не власть. Это люди, которые не имеют собственного имени, собственной харизмы, собственных успехов или истории успеха. У них все чужое, они прилепились к славе Геннадия Кернеса, они прилепились к труду огромного количества харьковчан, они сегодня пользуются возможностями министра внутренних дел Авакова", - заявил Михаил Добкин.

Кроме того, он отметил, что провокаторы не останутся безнаказанными, и после выборов все обязательно получат "по заслугам".

Напомним, вчера, 27 июня, неизвестные исписали краской, заклеили провокационными наклейками и обсыпали неизвестным белым веществом две локации "ДОБКИН ХАБ". В ОО "Наш Дом – Харьков" отметили, что ранее, 20 июня бойцы в масках харьковской националистической организации "Фрайкор" совершили акты вандализма. Они обрисовали краской помещения, где накануне были открыты первые три локации "ДОБКИН ХАБ" и куда пришло много харьковчан, которым небезразлично будущее нашего города.

"Команда общественной организации "Наш Дом – Харьков" уверена, что эта очередная провокация, которая происходит из-за полной безнаказанности для исполнителей и заказчиков подобных действий", - отметили в общественной организации.

Напомним, 19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городские пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

А уже 20 июня члены националистической организации "Фрайкор" разрисовали краской двери и окна двух локаций "ДОБКИН ХАБ". Михаил Добкин считает, что националисты действовали по заказу городской власти.

"Мамкины националисты, по заказу временного руководителя Харькова, в светлый Праздник Святой Троицы тоже пришли в ХАБ записаться в волонтёры. Но сделали это как всегда по-дебильному. Полиции, которая стояла в 15 метрах от происходящего и безразлично наблюдала за всем - пламенный привет", - написал Михаил Добкин в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, сегодня, 28 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли еще два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".