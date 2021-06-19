У Харкові запрацювали перші три локації "ДОБКІН ХАБ"

Громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ"

Як повідомляє ГО "Наш дім – Харків", у відкритті взяв участь сам Михайло Добкін, активісти громадської організації, волонтери та звичайні харків'яни, передає RegioNews.

Зокрема, локації відкрилися на вулиці Гіршмана, 19; на вулиці Плеханівська, 126; і по вулиці Академіка Павлова, 160к.

Виступаючи перед харків'янами, Добкін зазначив, що простір "ДОБКІН ХАБ" – "це не проста приймальня". "Це місце спілкування людей, які поділяють мої погляди, які хочуть підтримати все, що було хороше нажито і не дати можливості увійти в наше життя негативним змінам", - заявив він.

Також, за словами Добкіна, сьогодні головне завдання "ДОРБКІН ХАБ" – вибудувати систему комунікації з людьми. "Не створити штаби, де будуть сидіти дві людини і перебирати папірці. Тут люди повинні спілкуватися між собою. Тут люди повинні розуміти, з чим ми йдемо, навіщо ми йдемо, що ми будемо робити. У "ДОБКІН ХАБ" можна буде залишити інформацію або поскаржитися на чиновника, поділитися ідеями", - додав Добкін.

За його словами, будь-який охочий зможе проявити себе в реалізації проектів ГО "Наш Дім - Харків" і згодом стати вже частиною команди міської влади. "Ці люди будуть далі працювати в системі міської влади. Адже міська влада - це не тільки мери або заступники, і не тільки начальство. Це величезна кількість людей, які виконують повсякденну роботу", – зазначив Добкін.

Крім того, на честь відкриття перших трьох локацій "ДОБКІН ХАБ" команда громадської організації "Наш Дім – Харків" запустила розіграш 100 брендових призів. У кожен набір входять еко-сумка, 2 стильні футболки, чашка, пляшка для води і парасолька. Для участі в ньому необхідно зареєструватися і стати членом команди ГО "Наш Дім – Харків". Розіграш триватиме до 26 червня включно, а імена переможців стануть відомі 27 червня.

Кожен охочий може це зробити, відвідавши одну з трьох локацій.

Нагадаємо, раніше, коментуючи проект "ДОБКІН ХАБ", Михайло Добкін розповів, що проект "ДОБКІН ХАБ" планується як абсолютно нова форма спілкування: "Не роздача обіцянок з усіх "прасок", а зворотній зв'язок, зустрічі з жителями для обговорення локальних, життєво важливих проблем району або навіть двору". "Моя команда запропонувала алгоритм таких точок збірки, без нав'язливої агітації, а зі змістом і користю. Там же можна буде пройти співбесіду волонтерам, отримати газету, інформацію, графік моїх зустрічей", – розповів Добкін.