У Харкові знову вчинили провокацію на локаціях "ДОБКІН ХАБ"

Як повідомляється на сайті організації "Наш Дім - Харків", сьогодні, 27 червня, невідомі вчинили провокації на локаціях "ДОБКІН ХАБ", розташованих на вулицях Гіршмана, 19 і Плеханівська, 126.

"Приміщення "ДОБКІН ХАБ" були розфарбовані, заклеєні провокаційними наклейками і обсипані невідомою білою речовиною", - йдеться в заяві.

У ГО " Наш Дім - Харків" нагадали, що раніше, 20 червня бійці в масках Харківської націоналістичної організації "Фрайкор" вчинили акти вандалізму. Вони змалювали фарбою приміщення, де напередодні були відкриті перші три локації "ДОБКІН ХАБ" і куди прийшло багато харків'ян, яким небайдуже майбутнє нашого міста.

"Команда громадської організації "Наш Дім - Харків" впевнена, що ця чергова провокація, яка відбувається через повну безкарність для виконавців і замовників подібних дій", - зазначили в громадській організації.

Більш того, там вважають, що всі подібні дії розцінюються "як спроба вплинути на діяльність громадської організації і дестабілізувати політичну обстановку в Харкові напередодні виборів".

"Разом з тим, ми як і раніше відкриті для всіх, хто підтримує наші ідеї. Команда "Наш Дім - Харків "продовжить здійснювати свою діяльність і вже завтра відкриє ще дві локації "ДОБКІН ХАБ", - підсумували в ГО "Наш Дім – Харків".

Нагадаємо, 19 червня, громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

А вже 20 червня члени націоналістичної організації "Фрайкор" розмалювали фарбою двері та вікна двох локацій "ДОБКІН ХАБ". Михайло Добкін вважає, що націоналісти діяли на замовлення міської влади.

"Мамкіни націоналісти, на замовлення тимчасового керівника Харкова, у світле свято Святої Трійці теж прийшли в ХАБ записатися у волонтери. Але зробили це як завжди по-дебільному. Поліції, яка стояла в 15 метрах від того, що відбувається і байдуже спостерігала за всім - полум'яний Привіт", - написав Михайло Добкін у своєму телеграм-каналі.