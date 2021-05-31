Компанія жінки, стосунки з якою визнав Терехов, отримала контракт на освоєння 3 млн гривень з бюджету, - ХАЦ

Комунальне спеціалізоване підприємство "Харківгорліфт" без відкритих торгів уклало угоду на 2,79 млн грн з ТОВ "Медікал Адванст", яка пов'язана з депутатом Харківської облради Ганною Кузнецовою, наявність стосунків з якою публічно визнав в.о. мера Харкова Ігор Терехов

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, посилаючись на дані системи "Прозорро".

В ХАЦ зазначають, що мова йде про 2090 ПЛР-досліджень щодо виявлення вірусу, який викликає Covid-19. Вартість одного тесту 980 грн. Крім того, заплановано зробити 2090 ІФА-досліджень на антитіла до COVID-19. Вартість одного дослідження 350 грн. Загальна сума угоди складає 2,79 млн грн.

"Угоду підписали без відкритих торгів, за спрощеною процедурою, адже закупівля відноситься до тих, що стосуються протидії пандемії коронавірусу Covid-19", - зазначають в ХАЦ.

ТОВ "Медікал Адванст", за даними антикорупціонерів, записане на голландську компанію "ОН КЛІНІК АДВАНСТ МЕДИКЕЛ ІНСТИТУТ Б.В.", а також Дмитра Немировського та депутата Харківської облради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків" Ганну Кузнецову.

Щодо останньої то нещодавно секретар Харківської міськради, в.о. мера міста Ігор Терехов визнав близькі з нею стосунки.

Відповідаючи на питання щодо поїздки з Кузнецовою до Туреччини, Терехов зазначив наступне: "Мені не подобається, що у нас особисте життя завжди виходить на перший план, і всі його жваво обговорюють. Теж хочу поставити крапку: не бачу проблеми в цьому питанні. Знаючи, що мені потрібно з раннього ранку в понеділок бути в Туреччині на ділових переговорах, прибув заздалегідь і провів один день відпочинку. За свій рахунок, в звичайному номері. З тією людиною, з якою у нас дуже тривалі відносини і яку я вважаю найближчою. Які проблеми можуть бути? Все це відкрито. Я знаю людину, яка зробила фотографії. Ми з ним привіталися, ніхто ні від кого нічого не приховує. Історія взагалі ні про що", - заявив тоді Терехов.

"А зараз фірма, яка записана на його саму близьку людину, отримує підряди без торгів. Директором КСП "Харківгорліфт" є Олексій Топчій", - підсумували в ХАЦ.

Нагадаємо, 5 квітня депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва повідомила, що Ігор Терехов напередодні ввечері полетів на відпочинок до Туреччини.

Вона заявила, що вважає неправильним кидати місто, коли цифри хворих весь час ростуть. "Нам потрібно кинути всі сили для того, щоб взяти під контроль ситуацію. Нам потрібно боротися з цією напастю, і відпочивати якраз зараз не час", – сказала Мустафаєва.

У Туреччині Терехов був помічений в компанії депутата Харківської облради Ганни Кузнєцової. Вони зупинилися в дорогому готелі Maxx Royal Belek Golf Resort, за який заплатили понад 10 тисяч євро. Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Харків. Бої без правил" .

А вже 6 квітня сам Терехов розмістив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що він перебуває з робочим візитом на Турецькому заводі з виробництва автобусів "Карсан".

Також нагадаємо, що у Терехова з Кузнєцовою є спільний бізнес. Журналісти провели розслідування і з'ясували, що в 2019-2020 роках Кузнєцова отримала частини в медичних клініках – "ОН Клінік", "ДокторПро Київ", "Медікал Адвантс", "Бріют", "Медікал Рей" і "ОН Клінік Харків Палац Спорту". Цікаво, що в останній фірмі вона отримала частину, яка до квітня 2019 року належала екс-дружині Терехова Олені Винник. При цьому, сам Терехов стверджує, що не має ніякого бізнесу.