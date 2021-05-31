Компания женщины, отношения с которой признал Терехов, получила контракт на освоение 3 млн гривен из бюджета, - ХАЦ

Коммунальное специализированное предприятие "Харьковгорлифт" без открытых торгов заключило соглашение на 2,79 млн грн с ООО "Медикал Адванст", которое связано с депутатом Харьковского облсовета Анной Кузнецовой, наличие отношений с которой публично признал и.о. мэра Харькова Игорь Терехов

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные системы "Прозорро".

В ХАЦ отмечают, что речь идет о 2090 ПЦР-исследованях на выявление вируса, который вызывает COVID-19. Стоимость одного теста 980 грн. Кроме того, запланировано сделать 2090 ИФА-исследований на антитела к COVID-19. Стоимость одного исследования 350 грн. Общая сумма сделки составляет 2,79 млн грн.

"Соглашение подписали без открытых торгов, по упрощенной процедуре, ведь закупка относится к таким, которые направлены на противодействие пандемии коронавируса COVID-19", - отмечают в ХАЦ.

ООО "Медикал Адванст", по данным антикоррупционеров, записано на голландскую компанию "ОН КЛИНИК АДВАНСТ МЕДИКЕЛ ИНСТИТУТ Б.В.", а также на Дмитрия Немировского и депутата Харьковского облсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Анну Кузнецову.

Что касается последней то недавно секретарь Харьковского горсовета, и.о. мэра города Игорь Терехов признал близкие с ней отношения.

Отвечая на вопрос относительно поездки с Кузнецовой в Турцию, Терехов отметил следующее: "Мне не нравится, что у нас личная жизнь всегда выходит на первый план, и все ее обсуждают. Тоже хочу поставить точку: не вижу проблемы в этом вопросе. Зная, что мне нужно с раннего утра в понедельник быть в Турции на деловых переговорах, прибыл заранее и провел один день отдыха. За свой счет, в обычном номере. С тем человеком, с которым у нас очень длительные отношения и которого я считаю самым близким. Какие проблемы могут быть? Все это открыто. Я знаю человека, который сделал фотографии. Мы с ним поздоровались, никто ни от кого ничего не скрывает. История вообще ни о чем", - заявил тогда Терехов.

"А сейчас фирма, которая записана на самого близкого человека, получает подряды без торгов. Директором КСП "Харьковгорлифт" является Алексей Топчий", - подытожили в ХАЦ.

Напомним, 5 апреля депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева сообщила, что Игорь Терехов накануне вечером улетел на отдых в Турцию.

Она заявила, что считает неправильным бросать город, когда цифры больных все время растут. "Нам нужно бросить все силы для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Нам нужно бороться с этой напастью, и отдыхать как раз сейчас не время", – сказала Мустафаева.

В Турции Терехов был замечен в компании депутата Харьковского облсовета Анны Кузнецовой. Они остановились в дорогом отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, за который заплатили более 10 тысяч евро. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков. Бои без правил" .

А уже 6 апреля сам Терехов разместил в своем Telegram-канале информацию о том, что он находится с рабочим визитом на Турецком заводе по производству автобусов "Карсан".

Также напомним, что у Терехова с Кузнецовой есть совместный бизнес. Журналисты провели расследование и выяснили, что в 2019-2020 годах Кузнецова получила части в медицинских клиниках – "ОН Клиник", "ДокторПро Киев", "Медикал Адвантс", "Бріют", "Рэй Медикал" и "ОН Клиник Харьков Дворец Спорта". Интересно, что в последней фирме она получила часть, которая до апреля 2019 года принадлежала экс-супруге Терехова Елене Винник. При этом, сам Терехов утверждает, что не имеет никакого бизнеса.