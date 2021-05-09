Добкін: Якщо поліція захоче знайти паліїв машин співробітників видання "Время Добкина", то знайде

Відеокамери зафіксували людей, які принесли журналістам вінки з погрозами

Відеокамери зафіксували людей, які принесли журналістам вінки з погрозами

Міський голова Харкова 2006-2010 рр. Михайло Добкін впевнений, що результат розслідування підпалів автомобілів журналістів видання "Время Добкина" залежить в першу чергу від бажання правоохоронців

Про це Добкін заявив, відповідаючи на запитання журналістів, біля Меморіалу Слави в Харкові, де відбувалися урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги, передає "RegioNews".

Зокрема, Добкін повідомив, що після збору всіх необхідних доказів подано "завершальну заяву".

"Я сумнівався в тому, що поліція дозволить безкарно нападати на молодих людей, які роздають офіційну газету "Время Добкина", яка не несе ніякої політики. Там про життя міста, там немає ніякої Чорнухи, там нікого не ображають..."- прокоментував ситуацію Добкін.

"Ми зуміли знайти відеокамери, які зафіксували людей, які приносили вінки з погрозами журналістам. Тих, хто підпалював машини ми не знаємо, ми ж не маэмо можливості переглянути відеокамери, які встановлені в місті", - додав політик, зазначивши, що результати розслідування залежать від бажання поліції розкрити цей злочин.

"Поліція захоче - поліція встановить. Поліція не захоче - хоч є фотографії, хоч немає фотографій - це справи не змінить...." - підсумував Добкін.

Нагадаємо, на початку квітня в Харкові почали випускати друковане видання "Время Добкина". При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали "Время Добкина" і облили їх зеленкою.

У ніч на 20 квітня з інтервалом в 7 хвилин було спалено два автомобілі співробітників видання "Время Добкіна", а також провокатори принесли до під'їзду житлового будинку похоронні вінки, а стіну понівечили написом з погрозами.

У "Времени Добкина" впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. А дані злочинні дії розцінюють як погрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

21 квітня під стінами Харківської міськради співробітники видання провели акцію протесту, а похоронні вінки повернули тимчасовому керівництву Харкова.