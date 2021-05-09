Михайло Добкін: Хочу повернути до Харкова парад нашого гарнізону на 9 травня

Михайло Добкін вважає, що не можна стерти пам'ять про людей, які добували Перемогу

Михайло Добкін вважає, що не можна стерти пам'ять про людей, які добували Перемогу

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін журналістам біля Меморіалу Слави, де відбувалися урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги, передає "RegioNews".

"Я хочу повернути ті традиції, які свого часу ми з Геннадієм Адольфовичем ввели в Харкові, коли в перший раз провели масштабні заходи зі святкування 9 травня в місті. І з часом ми прийшли до того, що якщо в Києві військовий парад скасували, то хоча б силами Харківського гарнізону його треба відновлювати. І у нас це вийшло", - розповів Добкін.

За його словами, немає "нічого поганого в тому, що люди, які сьогодні, служачи в українській армії, які є славними нащадками ветеранів Великої Вітчизняної війни, віддаючи данину поваги своїм предкам, пройдуть строєм по найбільшій площі Європи, під українськими прапорами. Разом з тим, віддаючи данину поваги і Прапора Перемоги, яке обов'язково має бути на площі. Не порушуючи закону, зробити все так, щоб у людей зникали смуток і образи, і почуття несправедливості за те, що хтось далеко за межами Харкова намагається вчити нас, як нам відзначати 9 травня".

На думку Добкіна, сьогодні не припиняються спроби переписати історію "поміняти місцями переможців і переможених у цій війні, привласнити чужі перемоги і заслуги. І що найстрашніше стерти у людей пам'ять про своїх предків, які, не шкодуючи живота свого здобували перемогу, а потім відбудовували зруйновану державу".

Нагадаємо, напередодні Михайло Добкін записав відеоролик, присвячений Дню Перемоги, в якому він обіцяє захистити традиції і повернути харків'янам свято.