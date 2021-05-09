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09 травня 2021, 14:51 26

Михайло Добкін: Хочу повернути до Харкова парад нашого гарнізону на 9 травня

09 травня 2021, 14:51 26
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Михайло Добкін вважає, що не можна стерти пам'ять про людей, які добували Перемогу
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Михайло Добкін хоче повернути до Харкова традиційне масштабне святкування 9 травня з військовим парадом місцевого гарнізону

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін журналістам біля Меморіалу Слави, де відбувалися урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги, передає "RegioNews".

"Я хочу повернути ті традиції, які свого часу ми з Геннадієм Адольфовичем ввели в Харкові, коли в перший раз провели масштабні заходи зі святкування 9 травня в місті. І з часом ми прийшли до того, що якщо в Києві військовий парад скасували, то хоча б силами Харківського гарнізону його треба відновлювати. І у нас це вийшло", - розповів Добкін.

За його словами, немає "нічого поганого в тому, що люди, які сьогодні, служачи в українській армії, які є славними нащадками ветеранів Великої Вітчизняної війни, віддаючи данину поваги своїм предкам, пройдуть строєм по найбільшій площі Європи, під українськими прапорами. Разом з тим, віддаючи данину поваги і Прапора Перемоги, яке обов'язково має бути на площі. Не порушуючи закону, зробити все так, щоб у людей зникали смуток і образи, і почуття несправедливості за те, що хтось далеко за межами Харкова намагається вчити нас, як нам відзначати 9 травня".

На думку Добкіна, сьогодні не припиняються спроби переписати історію "поміняти місцями переможців і переможених у цій війні, привласнити чужі перемоги і заслуги. І що найстрашніше стерти у людей пам'ять про своїх предків, які, не шкодуючи живота свого здобували перемогу, а потім відбудовували зруйновану державу".

Нагадаємо, напередодні Михайло Добкін записав відеоролик, присвячений Дню Перемоги, в якому він обіцяє захистити традиції і повернути харків'янам свято.

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