Добкин: Если полиция захочет найти поджигателей машин сотрудников издания "Время Добкина", то найдет

Видеокамеры зафиксировали людей, которые принесли журналистам венки с угрозами

Видеокамеры зафиксировали людей, которые принесли журналистам венки с угрозами

Городской голова Харькова 2006-2010 гг. Михаил Добкин уверен, что результат расследования поджогов автомобилей журналистов издания "Время Добкина" зависит в первую очередь от желания правоохранителей

Об этом Добкин заявил, отвечая на вопросы журналистов, возле Мемориала Славы в Харькове, где происходили торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, передает "RegioNews".

В частности, Добкин сообщил, что после сбора всех необходимых доказательств подано "завершающее заявление".

"Я сомневался в том, что полиция позволит безнаказанно нападать на молодых людей, которые раздают официальную газету "Время Добкина", которая не несет никакой политики. Там о жизни города, там нет никакой чернухи, там никого не оскорбляют..." – прокомментировал ситуацию Добкин.

"Мы сумели найти видеокамеры, которые зафиксировали людей, которые приносили венки с угрозами журналистам. Тех, кто поджигал машины мы не знаем, мы же не обладаем возможностью просмотреть видеокамеры, которые установлены в городе", - добавил политик, отметив, что результаты расследования зависят от желания полиции раскрыть это преступление.

"Полиция захочет – полиция установит. Полиция не захочет – хоть есть фотографии, хоть нет фотографий - это дело не изменит...." – подытожил Добкин.

Напомним, в начале апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.

В ночь на 20 апреля с интервалом в 7 минут были сожжены два автомобиля сотрудников издания "Время Добкина", а также провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами.

Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. А данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

21 апреля под стенами Харьковского горсовета сотрудники издания провели акцию протеста, а похоронные венки вернули временному руководству Харькова.