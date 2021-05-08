Михайло Добкін обіцяє захистити традиції і повернути харків'янам День Перемоги

Політик запевнив, що рівно через рік поверне харків'янам свято

Політик запевнив, що рівно через рік поверне харків'янам свято

Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін записав відеоролик, присвячений Дню Перемоги. У ньому він обіцяє захистити традиції і повернути харків'янам свято

Політик розмістив відеоролик у себе в Facebook.

"Я пам'ятаю, як Харків зустрічав 9 травня раніше. Це було справжнє свято - свято перемоги, життя, весни, - йдеться в ролику. - А зараз на площі порожньо. Парад скасували, музика змовкла. Діти по домівках, про ветеранів забули".

Політик зазначає, що 9 травня – це особливий день, про який ні в якому разі не можна забувати.

"Ми не дамо відібрати його у нас. Захистимо наші традиції. Рівно через рік повернемо харків'янам свято в День Перемоги", - підсумував політик.

Нагадаємо, в Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День Перемоги.

Згідно з проведеним нещодавно соцопитуванням, 41% українців вважають, що у країні повинні відзначати обидві дати: і День пам'яті і примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня.