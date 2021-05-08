10:26  08 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували 8 710 нових випадків хвороби
17:44  07 травня
Мін'юст виставив на аукціон дві непрацюючі в'язниці у Львові та Одесі
09:59  08 травня
Загострення в зоні ООС: бойовики знову стріляли із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
08 травня 2021, 11:54 18

Михайло Добкін обіцяє захистити традиції і повернути харків'янам День Перемоги

08 травня 2021, 11:54 18
Читайте также на русском языке
Політик запевнив, що рівно через рік поверне харків'янам свято
Політик запевнив, що рівно через рік поверне харків'янам свято
Читайте также
на русском языке

Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін записав відеоролик, присвячений Дню Перемоги. У ньому він обіцяє захистити традиції і повернути харків'янам свято

Політик розмістив відеоролик у себе в Facebook.

"Я пам'ятаю, як Харків зустрічав 9 травня раніше. Це було справжнє свято - свято перемоги, життя, весни, - йдеться в ролику. - А зараз на площі порожньо. Парад скасували, музика змовкла. Діти по домівках, про ветеранів забули".

Політик зазначає, що 9 травня – це особливий день, про який ні в якому разі не можна забувати.

"Ми не дамо відібрати його у нас. Захистимо наші традиції. Рівно через рік повернемо харків'янам свято в День Перемоги", - підсумував політик.

Нагадаємо, в Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День Перемоги.

Згідно з проведеним нещодавно соцопитуванням, 41% українців вважають, що у країні повинні відзначати обидві дати: і День пам'яті і примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня.

Харків День перемоги Михайло Добкін

В Україні сьогодні відзначають День пам'яті та примирення
08 травня 2021, 10:58
Добкін: Терехов навіть рейтинг собі чужий намалював
07 травня 2021, 19:30
Терехов перетворить 9 травня в Харкові в черговий політичний цирк - експерт
06 травня 2021, 13:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram