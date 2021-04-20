Згорілі машини та погрози: в редакції "Времени Добкина" звинувачують тимчасову міську владу

Зловмисники вже неодноразово нападали на волонтерів видання, використовуючи при цьому різні методи тиску

Зловмисники вже неодноразово нападали на волонтерів видання, використовуючи при цьому різні методи тиску

В ніч на 20 квітня в Харкові провокатори вчинили умисний підпал двох автомобілів співробітників друкованого видання «Время Добкина». Редакція розцінює цей злочин як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

Про це йдеться в пресрелізі редакції видання "Время Добкина", передає RegioNews.

У редакції також повідомили, що крім підпалу автомобілів, провокатори принесли до під'їзду житлового будинку похоронні вінки, а стіну знівечили написом з погрозами. Разом з тим постраждалі власники підпалених машин – співробітники редакції, що займаються адміністративними питаннями і дистрибуцією.

У "Времени Добкина" впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. Зловмисники неодноразово нападали на волонтерів видання, використовуючи при цьому різні методи тиску: обливали зеленкою, різали і рвали одяг, погрожували зброєю, застосовували фізичну силу. Інцидент з зеленкою досі розслідується поліцією за статтею "Хуліганство", – йдеться в заяві редакції.

Крім того, у друкованому виданні дані злочинні дії розцінюють як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

Ми вважаємо дії провокаторів, які не приховують свою роботу на тимчасову міську владу, цинічними і нахабними. І вимагаємо належної уваги з боку правоохоронців - об'єктивного розслідування загроз і підпалів", – зазначають в редакції "Времени Добкина".

На думку журналістів, всі ці злочинні дії свідчать про те, що чинна влада готова використовувати будь-які методи і засоби, щоб не допустити своєї неминучої поразки на майбутніх виборах міського голови 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, близько 3:30 20 квітня в Київському районі Харкова на двох не охоронюваних стоянках згоріли дві іномарки. На вулиці Борткевича, 1, згорів Subaru, а на вулиці Дача, 55, – Toyota Corolla. Як повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, іномарки загорілися з проміжком у 7 хвилин. В обох випадках ведеться розслідування.

Також нагадаємо, на початку квітня в Харкові почали випускати друковане видання "Время Добкина". При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали "Время Добкина" і облили їх зеленкою.