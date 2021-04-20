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20 квітня 2021, 13:25 444

Згорілі машини та погрози: в редакції "Времени Добкина" звинувачують тимчасову міську владу

20 квітня 2021, 13:25 444
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Зловмисники вже неодноразово нападали на волонтерів видання, використовуючи при цьому різні методи тиску
Зловмисники вже неодноразово нападали на волонтерів видання, використовуючи при цьому різні методи тиску
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В ніч на 20 квітня в Харкові провокатори вчинили умисний підпал двох автомобілів співробітників друкованого видання «Время Добкина». Редакція розцінює цей злочин як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

Про це йдеться в пресрелізі редакції видання "Время Добкина", передає RegioNews.

У редакції також повідомили, що крім підпалу автомобілів, провокатори принесли до під'їзду житлового будинку похоронні вінки, а стіну знівечили написом з погрозами. Разом з тим постраждалі власники підпалених машин – співробітники редакції, що займаються адміністративними питаннями і дистрибуцією.

У "Времени Добкина" впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. Зловмисники неодноразово нападали на волонтерів видання, використовуючи при цьому різні методи тиску: обливали зеленкою, різали і рвали одяг, погрожували зброєю, застосовували фізичну силу. Інцидент з зеленкою досі розслідується поліцією за статтею "Хуліганство", – йдеться в заяві редакції.

Крім того, у друкованому виданні дані злочинні дії розцінюють як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

Ми вважаємо дії провокаторів, які не приховують свою роботу на тимчасову міську владу, цинічними і нахабними. І вимагаємо належної уваги з боку правоохоронців - об'єктивного розслідування загроз і підпалів", – зазначають в редакції "Времени Добкина".

На думку журналістів, всі ці злочинні дії свідчать про те, що чинна влада готова використовувати будь-які методи і засоби, щоб не допустити своєї неминучої поразки на майбутніх виборах міського голови 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, близько 3:30 20 квітня в Київському районі Харкова на двох не охоронюваних стоянках згоріли дві іномарки. На вулиці Борткевича, 1, згорів Subaru, а на вулиці Дача, 55, – Toyota Corolla. Як повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, іномарки загорілися з проміжком у 7 хвилин. В обох випадках ведеться розслідування.

Також нагадаємо, на початку квітня в Харкові почали випускати друковане видання "Время Добкина". При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали "Время Добкина" і облили їх зеленкою.

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